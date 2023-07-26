Гарре, Барач и Салтыков в стартовом составе «Крыльев Советов» на кубковый матч с «Балтикой»

Авторы голов в ворота «Ахмата» в первом туре РПЛ Гарре (на фото) и Бабкин выйдут с первых минут в игре с «Балтикой». Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» опубликовали стартовый состав на матч первого тура группового этапа Кубка России. С первых минут у самарцев выйдут Ломаев, Рассказов, Солдатенков (капитан), Евгеньев, Барач, Иванисеня, Горшков, Бабкин, Гарре, Салтыков и Хубулов. В запасе остались Фролов, Овсянников, Бейл, Мутовкин, Костанца, Чалый, Витюгов, Ежов, Бобер, Попов и Карпицкий.

- Владимир Писарский, Дмитрий Цыпченко, Владислав Шитов, Илья Гапонов и Денис Якуба пропустят игру из-за повреждений, Амар Рахманович – из-за дисквалификации, - уточнили в пресс-службе «Крыльев».

Среди запасных у волжан сразу четыре воспитанника самарского футбола. Это Алексей Мутовкин, Артем Чалый, Иван Бобер и Кирилл Попов.

Напомним, встреча пройдет на «Солидарность Самара Арене» сегодня, 26 июля 2023 года. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по местному времени.