Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+30°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт26 июля 2023 14:32

Гарре, Барач и Салтыков в стартовом составе «Крыльев Советов» на кубковый матч с «Балтикой»

В самарской команде озвучили состав на игру группового этапа Кубка России
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Авторы голов в ворота «Ахмата» в первом туре РПЛ Гарре (на фото) и Бабкин выйдут с первых минут в игре с «Балтикой».

Авторы голов в ворота «Ахмата» в первом туре РПЛ Гарре (на фото) и Бабкин выйдут с первых минут в игре с «Балтикой».

Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» опубликовали стартовый состав на матч первого тура группового этапа Кубка России. С первых минут у самарцев выйдут Ломаев, Рассказов, Солдатенков (капитан), Евгеньев, Барач, Иванисеня, Горшков, Бабкин, Гарре, Салтыков и Хубулов. В запасе остались Фролов, Овсянников, Бейл, Мутовкин, Костанца, Чалый, Витюгов, Ежов, Бобер, Попов и Карпицкий.

- Владимир Писарский, Дмитрий Цыпченко, Владислав Шитов, Илья Гапонов и Денис Якуба пропустят игру из-за повреждений, Амар Рахманович – из-за дисквалификации, - уточнили в пресс-службе «Крыльев».

Среди запасных у волжан сразу четыре воспитанника самарского футбола. Это Алексей Мутовкин, Артем Чалый, Иван Бобер и Кирилл Попов.

Напомним, встреча пройдет на «Солидарность Самара Арене» сегодня, 26 июля 2023 года. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по местному времени.