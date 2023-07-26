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НовостиПроисшествия26 июля 2023 15:01

Трое жителей Тольятти отправятся под суд за незаконное производство алкоголя

По пять лет тюрьмы грозит трем тольяттинцам за создание подпольного цеха по производству алкоголя
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Во время обыска было изъято 8 тысяч литров алкоголя

Во время обыска было изъято 8 тысяч литров алкоголя

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти будут судить троих местных жителей. Мужчин подозревают в незаконном производстве алкогольной продукции. Об этом сообщили в прокуратуре Самарской области.

Следствие полагает, что обвиняемые занялись незаконной деятельностью примерно в январе 2021 года. Они закупили этиловый спирт, с помощью которого делали алкоголь. Продукция хранилась в гараже для дальнейшей продажи.

В апреле «цех по производству» прикрыли оперативники. Во время обыска была изъята спиртосодержащая продукция в общем количестве 8 тысяч литров стоимостью более 190 тысяч рублей.

В ближайшее время тольяттинцы предстанут перед судом. Им грозит до 5 лет лишения свободы.