Трое жителей Тольятти отправятся под суд за незаконное производство алкоголя

Во время обыска было изъято 8 тысяч литров алкоголя Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти будут судить троих местных жителей. Мужчин подозревают в незаконном производстве алкогольной продукции. Об этом сообщили в прокуратуре Самарской области.

Следствие полагает, что обвиняемые занялись незаконной деятельностью примерно в январе 2021 года. Они закупили этиловый спирт, с помощью которого делали алкоголь. Продукция хранилась в гараже для дальнейшей продажи.

В апреле «цех по производству» прикрыли оперативники. Во время обыска была изъята спиртосодержащая продукция в общем количестве 8 тысяч литров стоимостью более 190 тысяч рублей.

В ближайшее время тольяттинцы предстанут перед судом. Им грозит до 5 лет лишения свободы.