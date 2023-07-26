Самарские предприниматели станут участниками международных выставок в Москве и Турции

Мероприятия пройдут в сентябре

В 2023 году самарские предприниматели смогут стать участниками двух международных выставок. Она из их – Beauty Istanbul 2023 – будет проходить в конце сентября в Стамбуле (Турция). В это же время в Москве состоится Международная выставка «Мир детства 2023». Мероприятия будут интересны бизнесменам, работающим в сфере красоты или с детско-родительской аудиторией.

– Участие в международных выставках позволяет нашим производителем представить свою продукцию потенциальным партнерам, обсудить ключевые вопросы и дальнейшее сотрудничество. Мы приглашаем предприятия Самарской области в Центр поддержки экспорта, где они смогут получить комплексные консультации по предстоящим событиям, услугам и возможностям, которые сегодня существуют для экспортно ориентированного бизнеса, – рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Напомним, в регионе уделяется особое внимание поддержке экспортно ориентированных предприятий. Инструменты обновляются регулярно в рамках нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт».

Узнать подробнее о международных выставках можно по телефону: (846) 262-00-62, а также в региональном центре «Мой бизнес», по адресу: г.Самара, ул. Молодогвардейская, 211.