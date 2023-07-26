Жителям ЖК «Лесная поляна» в Самаре восстановили холодное водоснабжение

Специалисты весь день работали на объекте Фото: администрация Самары

В ЖК «Лесная поляна» в Самаре удалось решить проблему с холодным водоснабжением. Специалисты весь день занимались водоснабжением: установили насосы, поставили новую автоматику. Сейчас вода вернулась в дома.

– Уже включили насосы и дали давление. Пока давление минимальное – 2,5 атмосферы. Это для того, чтобы заполнить нормально всю систему и не передавить. Сейчас продолжаем отрабатывать автоматику, настраиваем. Завтра РКС продолжит работы на трубе диаметром 300 мм. С задачей мы справились, все с водой, – рассказал глава Кировского района Игорь Рудаков.

Напомним, проблемы с водоснабжением возникли по вине застройщика. Компания неправильно установила насосы и аппаратное оборудование, которое при попадании воды замыкало и и выводило насосы из строя. Сейчас ситуация находится на контроле главы Самары.

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