Жителям ЖК «Лесная поляна» в Самаре восстановили холодное водоснабжение

Специалисты весь день работали на объекте
Фото: администрация Самары
В ЖК «Лесная поляна» в Самаре удалось решить проблему с холодным водоснабжением. Специалисты весь день занимались водоснабжением: установили насосы, поставили новую автоматику. Сейчас вода вернулась в дома.
– Уже включили насосы и дали давление. Пока давление минимальное – 2,5 атмосферы. Это для того, чтобы заполнить нормально всю систему и не передавить. Сейчас продолжаем отрабатывать автоматику, настраиваем. Завтра РКС продолжит работы на трубе диаметром 300 мм. С задачей мы справились, все с водой, – рассказал глава Кировского района Игорь Рудаков.
Напомним, проблемы с водоснабжением возникли по вине застройщика. Компания неправильно установила насосы и аппаратное оборудование, которое при попадании воды замыкало и и выводило насосы из строя. Сейчас ситуация находится на контроле главы Самары.
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