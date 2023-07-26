Житель Самары заплатит штраф за оскорбление судьи в апелляционной жалобе

Судебные разбирательства начались из-за долгов за коммуналку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Самары заплатит штраф за оскорбление судьи. Громкие высказывания мужчина указал в апелляционной жалобе. Подробности сообщили в прокуратуре Самарской области.

Разбирательства начались из-за долгов по коммуналке. В октябре 2021 года судья Красноглинского района вынес судебный приказ о взыскании с самарца и его семьи задолженности по оплате коммунальных услуг общей суммой около 60 тысяч рублей. Мужчина с решением суда не согласился.

Он самостоятельно написал жалобу, в которой оскорбил судью. Высказывания были направлены на унижение, негативную оценку личных качеств и свойств личности. Жалобу мужчина направил почтой.

В отношении самарца возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 297 УК РФ (неуважение к суду). Он должен будет заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.