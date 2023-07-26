В Самарской области столкнулись грузовые Hyundai и Kamaz, погиб человек

Сейчас на месте происшествия работают полицейские Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Оперативники работают на месте аварии, которая произошла в среду, 26 июля 2023 года, на трассе М-5 «Урал» в Самарской области. Там столкнулись два грузовых автомобиля, погиб человек.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области, смертельное ДТП произошло на 992 километре трассы, в районе Курумоча. В результате столкновения грузовых Hyundai и Kamaz погиб 50-летний водитель иномарки.

– Сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают беспрепятственный проезд транспортных средств и выясняют все обстоятельства произошедшего, – уточнили в региональном ГУ МВД.

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