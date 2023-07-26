«Оставила детей без еды на два дня»: прокуратура проводит проверку по факту жестокого обращения с детьми в Тольятти

Жуткая история произошла в Тольятти несколько дней назад Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура заинтересовалась жуткой историей, которая произошла в Тольятти. Напомним, в одной из квартир были найдены двое мальчиков в возрасте трех лет и двух месяцев. Дети находились в ужасном состоянии. Их 27-летней матери при этом дома не было – она бросила малышей одних без еды и воды.

В ситуацию вмешались соседи – они вызвали полицию. Оперативники разыскали горе-мать. Оказалось, все это время женщина была в кафе недалеко от дома. В отношении нее возбудили уголовное дело по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Теперь прокуратура организовала новую проверку по факту произошедшего.

– Надзорными мероприятиями прокуратуры охвачена деятельность органов системы профилактики при проведении работы с состоящей на учете семьей. По итогам проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, приняты меры прокурорского реагирования, – рассказали в региональной прокуратуре.

Напомним, сейчас дети находятся под наблюдением врачей, их жизни ничего не угрожает. Расследование продолжается.