В Тольятти мужчина устроил наркопритон в собственной квартире

В ближайшее время подозреваемый предстанет перед судом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти будут судить местного жителя, который обвиняется в организации наркопритона. Информацию сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Следствие полагает, что в период с ноября 2022 по май 2023 года мужчина устроил в своей квартире наркопритон. Там он встречался с другими наркозависимыми. Вместе они занимались изготовлением наркотиков, которые после употребляли. Отмечается, что ранее хозяин жилья неоднократно был судим за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

В отношении организатора возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 232 УК РФ (организация либо содержание притонов). Материалы уже переданы в суд. Мужчине грозит до 4 лет лишения свободы.

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