ДТП с участием «Лада Калина» в Самарской области унесло жизнь 18-летней девушки

«Калина» пошла на обгон, но водитель не справился с управлением
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
Ночью в среду, 26 июля 2023 года, в Самарской области произошло смертельное ДТП. В Кинельском районе опрокинулась «Лада Калина», погиб один человек. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.
Все случилось в 22:50 на 40 км автодороги «Самара -Бугуруслан». 20-летний водитель «Лада Калина» пошел на обгон, но не справился с управлением. В результате машина опрокинулась.
К сожалению, не обошлось без жертв – на месте происшествия погибла 18-летняя пассажирка отечественного авто. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Кинельская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту ДТП.
– Прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. По ее результатам решен вопрос о мерах прокурорского реагирования, дана оценка действиям ответственных лиц, – рассказали в региональной прокуратуре.
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