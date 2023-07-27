Обновленный фельдшерско-акушерский пункт открылся в селе Самарской области

Использование нового оборудования сокращает время ожидания результатов анализов. Фото: национальныепроекты.рф

В Большечерниговском районе Самарской области отремонтировали фельдшерско-акушерский пункт. Его обновили по нацпроекту «Здравоохранение» в селе Новый Камелик. Об этом сообщает портал национальныепроекты.рф.

Теперь в учреждении есть современные медицинские приборы, благодаря им появилась возможность проведения диагностики и лечения пациентов на месте. Также использование нового оборудования сокращает время ожидания результатов анализов и обеспечивает более точную диагностику.

В администрации района отметили, что обновленный фельдшерско-акушерский пункт стал важным медицинским объектом для местных жителей, а ремонт и обновление оборудования сделали его современным и удобным для оказания качественной медицинской помощи.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.