В Самаре по решению суда нанесут разметку на дорогах Куйбышевского района

Исполнение судебных решений находится на контроле прокуратуры Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре нанесут разметку на дорогах Куйбышевского района. Соответствующее решение принял суд. Об этом сообщили в прокуратуре Самарской области.

– В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения ГОСТа Р 52289-2019, ГОСТа Р50597-2017 на дорогах по улицам Засамарская слобода и Нефтяников. Допущено отсутствие дорожной разметки, что не обеспечивает безопасности дорожного движения для водителей и пешеходов, – пояснили в прокуратуре.

Прокурор направил в суд иски, в которых потребовал обязать мэрию выполнить работы по нанесению разметку. Требования были удовлетворены. Исполнение решений находится на контроле прокуратуры.

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