В Самаре по решению суда нанесут разметку на дорогах Куйбышевского района

Исполнение судебных решений находится на контроле прокуратуры
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре нанесут разметку на дорогах Куйбышевского района. Соответствующее решение принял суд. Об этом сообщили в прокуратуре Самарской области.
– В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения ГОСТа Р 52289-2019, ГОСТа Р50597-2017 на дорогах по улицам Засамарская слобода и Нефтяников. Допущено отсутствие дорожной разметки, что не обеспечивает безопасности дорожного движения для водителей и пешеходов, – пояснили в прокуратуре.
Прокурор направил в суд иски, в которых потребовал обязать мэрию выполнить работы по нанесению разметку. Требования были удовлетворены. Исполнение решений находится на контроле прокуратуры.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.