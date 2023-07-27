В Самарской области по просьбе жителей благоустроили территорию возле ЗАГСа

Специалисты уложили брусчатку и установили вазоны с цветами. Фото: национальныепроекты.рф
В Шенталинском районе Самарской области по просьбе жителей благоустроили территорию возле ЗАГСа. Она расположена на улице Советской в поселении Шентала. Об этом сообщает портал национальныепроекты.рф.
Местные жители проголосовали за обновление именно этого пространства. В здании рядом с ним расположены отделы культуры и образования районной администрации, ЗАГС, почта и другие службы.
Специалисты уложили брусчатку и установили вазоны с цветами. В дальнейшем на территории планируется провести работы по озеленению. Благоустройство проводилось в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».
Как отметили в районной администрации, работы на территории были выполнены быстро и качественно, так как подготовка к строительному сезону началась заранее. В том числе вовремя отобрали подрядчиков и подготовили проекты для выполнения работ.
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