В Самарской области по просьбе жителей благоустроили территорию возле ЗАГСа

Специалисты уложили брусчатку и установили вазоны с цветами. Фото: национальныепроекты.рф

В Шенталинском районе Самарской области по просьбе жителей благоустроили территорию возле ЗАГСа. Она расположена на улице Советской в поселении Шентала. Об этом сообщает портал национальныепроекты.рф.

Местные жители проголосовали за обновление именно этого пространства. В здании рядом с ним расположены отделы культуры и образования районной администрации, ЗАГС, почта и другие службы.

Специалисты уложили брусчатку и установили вазоны с цветами. В дальнейшем на территории планируется провести работы по озеленению. Благоустройство проводилось в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Как отметили в районной администрации, работы на территории были выполнены быстро и качественно, так как подготовка к строительному сезону началась заранее. В том числе вовремя отобрали подрядчиков и подготовили проекты для выполнения работ.

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