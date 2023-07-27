Воровка-рецидивистка из Тольятти получила срок за кражу коньяка и шоколада

Сумма ущерба составила порядка 2 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Жигулевске суд вынес приговор 23-летней жительнице Тольятти. Женщина в очередной раз попалась на краже. Подробности сообщили в прокуратуре Самарской области.

Суд установил, что в декабре 2022 и в феврале 2023 года осужденная вынесла из супермаркета в Жигулевске 3 бутылки коньяка и шоколад. Сумма ущерба составила 1,9 тысяч рублей. При этом женщина имеет 12 непогашенных судимостей за корыстные преступления.

В отношении жительницы Автограда возбудили уголовное дело по статье 158.1 УК РФ (мелкое хищение чужого имуществ, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за мелкое хищение, предусмотренное ч.2 ст. 7.27 КоАП РФ). Суд приговорил ее к лишению свободы на 1 год и 7 месяцев. Женщина будет отбывать наказание в колонии-поселении.

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