Фестиваль «Пластилиновый дождь - 2023» пройдет в Самаре 5 и 6 августа

В ближайшее время будут оглашены хедлайнеры и участники. Фото: минкульт Самарской области

В Самаре 5 и 6 августа 2023 года пройдет фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь». Необычный творческий праздник снова соберет любителей уличных представлений из разных уголков России и мира в Струковском парке.

— Прием заявок уже завершен. В этом году их оказалось более 100 заявок от артистов и коллективов разных жанров и направлений. Отобрано около 50 коллективов, скоро будут оглашены хедлайнеры и участники, — рассказали в минкульте Самарской области.

Все желающие могли подать заявку на участие по пяти направлениям: театральному, музыкальному, детскому, танцевальному и интерактиву. В этом году проект победил в конкурсе президентского фонда культурных инициатив.

Напомним, фестиваль «Пластилиновый дождь» является одним из ярких и заметных культурных проектов региона. На его площадках выступают музыканты, художники, мимы, танцоры.

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