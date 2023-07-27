Под Самарой вышедший из тюрьмы вор обчистил магазины и украл телефон своей знакомой

По данному факту возбуждено уголовное дело Фото: ГУ МВД России по Самарской области

43-летний житель Серноводска, который в 2022 году вышел из тюрьмы, вновь стал фигурантом уголовного дела. На этот раз он попался на серии краж. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Преступления были совершены на территории Сергиевского района с января по февраль 2023 года. Находясь в торговых залах магазинов под видом покупателя, мужчина брал с прилавков дезодоранты, крема, портативную акустику, компьютерную мышь и клавиатуру, а также набор инструментов. Похищенное он прятал в карманы или рюкзак, а после выходил из магазинов. Помимо этого, он украл телефон своей знакомой, когда они вместе пили алкоголь. Общая сумма ущерба составила более 20 тысяч рублей.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Он находится под подпиской о невыезде, ведется следствие.

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