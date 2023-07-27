Самарский археологический центр откроется уже осенью 2023 года

Открытие нового пространства пройдет в сентябре межрегиональной выставкой «Лицом к лицу. Взгляд из прошлого». Фото: минкульт Самарской области

В Самаре продолжается приобретение выставочного оборудования для нового филиала музея имени Алабина – Самарского археологического центра. Он откроется уже осенью 2023 года в специально подготовленном здании на улице Фрунзе, 96.

— В здании есть большие площади для хранения экспонатов и специализированное оборудование. Там планируется проводить научно-исследовательскую работу и интересные выставки, — рассказали в минкульте Самарской области.

Для археологического центра приобрели 30 мобильных выставочных стендов с системой подвесов и индивидуальным освещением, также были закуплены витрины, подиумы и галерейная подвесная система.

Открытие нового пространства пройдет в сентябре межрегиональной выставкой «Лицом к лицу. Взгляд из прошлого». На ней можно будет увидеть предметы археологии с древнейших времен до двадцатого века. Впервые в музейной практике будут продемонстрированы в 3D-модели реконструкции образов жителей Самарской области с древнейших времен.

Напомним, помещение площадью около трех тысяч кв. метров в декабре 2022 года правительство региона приобрело и передало музею. Там уже оборудовали новое современное фондохранилище.

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