10 детей были спасены во время страшного пожара на ул. Красногвардейская в Самаре

С огнем боролись 28 человек, было задействовано 8 единиц техники. Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

В Самаре утро в четверг, 27 июля 2023 года, началось с ЧП. В одном из домов Красноглинского района вспыхнула квартира. Подробности происшествия сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

– Сообщение о пожаре в доме №4 по улице Красногвардейская поступило в 5:38. По прибытию пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горят домашние вещи в одной из квартир на 3 этаже, – информирует ведомство.

В помещение было направлено 7 звеньев газодымозащитной службы. Из горящего дома вывели 12 человек, в числе которых – 10 детей. Еще 18 жильцов были эвакуированы.

С огнем боролись 28 человек, было задействовано 8 единиц техники. В 6:22 пожар на площади 17 квадратных метров был ликвидирован. К счастью, обошлось без пострадавших. Причина возгорания устанавливается.

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