Среднестатистический житель Самары отводит на сон 6,6 часа

62% жителей спят от 6 до 8 часов в сутки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Согласно сервису SuperJob, в Самаре больше всего спят HR-менеджеры, а меньше всего отводят времени на сон операторы call-центров и водители. А среднестатистический самарец спит 6,6 часа.

Так, 62% жителей спят от 6 до 8 часов в сутки. Судя по ответам 24% самарцев, они могут поспать 4-6 часов. И только у 8% опрошенных сон занимает 8-10 часов. Нашлись даже те, кто спит менее 4 часов, их оказалось 1%.

Больше других высыпаются горожане моложе 24 лет, они спят в среднем 7,2 часа. Родители спят 6,4 часа, а вот пары, у которых нет детей, – 6,9 часа в сутки. В срезе профессий менеджеры по персоналу отводят на сон 7,1 часов, медицинские сестры – 6,7, программисты –6,6. Меньше всего спят операторы call-центров и водители, в среднем их сон длится 6,2 часа.

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