Оперативники изъяли 4 тысячи литров незаконного пива на трассе М-5 в Самарской области

В автомобиле полицейские нашли ящики со стеклянными бутылками и кеги Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области сотрудники полиции обнаружили более 4 тысяч литров незаконного пива. Алкогольная продукция была изъята из оборота, а владелец получил штраф. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

Грузовик с нелегальным алкоголем был остановлен на трассе М-5 в Сергиевском районе. Во время осмотра полуприцепа полицейские обнаружили ящики со стеклянными бутылками и кеги с пивной продукцией. Выяснилось, что водитель – 31-летний житель Ставропольского края – вез пиво без документов. Алкоголь изъяли, водителя доставили в отдел полиции.

В отношении владельца пивной продукции был составлен протокол по статье 14.16 КоАП РФ (оборот спиртосодержащей продукции без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их производства и оборота). По решению суда он был оштрафован на 150 тысяч рублей.

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