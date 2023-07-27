Власти Самары планируют восстановить водоем в парке «Воронежские озера»

Работы планируется выполнить за 7,8 млн. рублей. Фото: МАУ "Парки Самары"

В Самаре будет восстановлен водоем в парке «Воронежские озера». Сейчас власти ищут подрядчика, который займется разработкой документации по объекту. Информация размещена на сайте госзакупок.

Из документации следует, что в парке приведут в порядок само озеро и благоустроят прибрежную полосу. В числе работ – перекладка системы водопропускных труб, удаление донных отложений в месте загрязнений, укладка газонной травы на берегу, зарыбление водоема и др.

Сроки выполнения – с момента заключения контракта по 29 марта 2024 года. Начальная стоимость аукциона составляет 7,8 млн. рублей. Итоги будут известны после 11 августа 2023 года.

Напомним, сейчас в парке «Воронежские озера» идут работы по благоустройству. Там преобразится участок парка от фонтана со стороны Московского шоссе рядом с Храмом Святой Троицы.

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