Жители Самары обратились к главе города с просьбами

В основном горожане хотели узнать насчет улучшения жилищных условий. Фото: администрация Самары

В среду, 26 июля, в Самаре прошел личный прием граждан главы города Елены Лапушкиной. Местные жители обратились со своими актуальными вопросами и просьбами. Об этом сообщили в городской администрации.

В основном горожане хотели узнать насчет улучшения жилищных условий, благоустройства территорий и капитального ремонта фасада дома. Так, семья мобилизованного столкнулась с проблемой, что снимает квартиру и не может оформить прописку. Решение предложил департамент управления имуществом Самары. Семье предоставят жилое помещение в одном из муниципальных общежитий города.

А инициативная группа жителей домов № 44, 46, 48 и 50 по улице Аэродромной и дома № 113 по улице Авроры попросили освободить земельный участок, расположенный в границах домов. Сейчас там образовалась несанкционированная стоянка и бетонные блоки. Представители мэрии приедут на месту и примут решение вместе с жителями о дальнейшем развитии территории.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.