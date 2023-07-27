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НовостиОбщество27 июля 2023 6:53

Появился список торговых точек в Самаре с самыми низкими ценами на продукты

Специалисты самарской администрации провели мониторинг цен на продовольственные товары
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Недорогое мясо было найдено на ярмарках

Недорогое мясо было найдено на ярмарках

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Стало известно, в каких торговых точках Самары самые низкие цены на продукты. Их перечень составили специалисты мэрии по результатам мониторинга. Рассказываем, где можно купить продовольственные товары по самой демократичной стоимости.

Самые низкие цены на картофель были зафиксированы в «Перекрестке» Красноглинского района – там стоит 29,99 руб. за кило. Здесь же можно купить недорогую гречку (46,65 руб.), подсолнечное масло (77,76 руб.), молоко 3,2% жирности (51,76 руб.), пшеничную муку (19,99 руб.), соль (8,99 руб.), куриные яйца (54,99 руб.).

Дешевый лук продается на Губернском рынке (47 руб.), капуста – в «Ленте» Железнодорожного района и ТЦ «Гудок» (41,89 руб.). Что касается мяса, его лучше покупать на ярмарке на пересечении улиц Киевской и Тухачевского. Кило баранины обойдется в 320 рублей, говядины – в 200 рублей, свинины – 170 рублей.

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