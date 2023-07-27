В Самаре в ЖК «Лесная поляна» временно отключат воду 27 июля

Воды в домах жителей ЖК "Лесная поляна" не будет до 17:00 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 27 июля 2023 года, жители ЖК «Лесная поляна» в Самаре вновь останутся без холодной воды. Ее отключат на время работ на коммунальных сетях. Об этом сообщили в департаменте городского хозяйства и экологии Самары.

- В обеденное время в ЖК «Лесная поляна» будет отключено водоснабжение до 17:00. На время отсутствия воды будет предоставлен бойлер. Его разместят на улице Демократической, 172. Приносим извинения за временные неудобства, - отметили в ведомстве.

Напомним, жители ЖК «Лесная поляна» остались без воды 15 июля 2023 года. После обильных дождей вышли из строя насосы, которые застройщик установил с нарушениями. Еще одна проблема связана с тем, что оборудование пока остается на балансе банкротящегося застройщика. Власти Самары сейчас делают все, чтобы перевести это имущество в муниципальную собственность и закрепить за эксплуатирующей организацией.

Отметим, на месте уже несколько дней трудятся сотрудники «РКС-Самара». Они демонтировали два насоса, отремонтировали их и вновь запустили в работу. Также идут работы на сетях ЖК.

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