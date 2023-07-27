В Самарской области вор залез через окно в квартиру, пока хозяйка спала

Пропала сумка с сотовым телефоном и банковской картой. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В конце июля в Тольятти на 20 тысяч рублей обокрали квартиру местной жительницы, которая расположена на первом этаже дома по бульвару Кулибина. Оказалось, вор залез в жилье, пока хозяйка спала.

— Ночью женщина оставила окно полуоткрытым для проветривания. Проснувшись утром, она обнаружила пропажу сумки с сотовым телефоном и банковской картой. С подоконника удалось изъять следы пальцев рук, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Они принадлежали 42-летнему мужчине, которого задержали на одной из улиц Автозаводского района. По словам вора, ему были нужны деньги на личные нужды, поэтому он проник в чужую квартиру. В дальнейшем телефон он продал, а деньги с карты потратил.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Имущество и банковскую карту удалось вернуть законной владелице.

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