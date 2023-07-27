Жители Самары поддержали предложение по изменению норм парковочных мест

В Самаре предлагают ввести одно парковочное место на 100 кв. м жилья Фото: Иван МАКЕЕВ

В Самаре подвели итоги общественных обсуждений по изменению норм парковочных мест. Ранее региональное отделение Союза архитекторов России предложило вместо одного машино-места на квартиру ввести норматив – одно машино-место на 100 кв. м жилья. Если в процессе обсуждений лидировало отрицательное мнение, то в конце перевес оказался у тех, кто «за».

По данным городской администрации, в публичных слушаниях приняли участие 873 человека. Голоса распределились следующим образом: 527 человек поддержали инициативу архитекторов, остальные 346 – против.

Те, кому предложение не понравилось, настаивали на том, что в городе сейчас и так не хватает парковочных мест. Они считают, что изменение норматива лишь усугубит ситуацию. Противники инициативы отмечают, что в Самаре, наоборот, необходимо увеличивать число машино-мест.

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