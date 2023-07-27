«Приора» улетела в кювет после столкновения с Toyota под Самарой

В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранители Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В среду, 26 июля 2023 года, в Самарской области произошло ДТП с участием иномарки и отечественного автомобиля. Машины столкнулись в Сергиевском районе. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Авария произошла в 8:10 на трассе «Сергиевск-Чекалино-Русская Селитьба- Большая Чесноковка». 37-летний водитель Toyota Land Cruiser ехал в сторону Самары. На 11 километре дороги он не выдержал дистанцию и въехал в «Лада Приора», за рулем которой был 27-летний мужчина. От удара отечественная легковушка вылетела в кювет.

В результате ДТП пострадал водитель «Приоры» – его доставили в больницу с места происшествия. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

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