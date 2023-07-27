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НовостиОбщество27 июля 2023 7:45

Автомобилистов Самарской области попросили быть осторожными за рулем в жару

Полицейские напомнили самарским водителям о соблюдении правил в жаркую погоду
Ирина СИНЕГУБОВА
Особенно важно в жаркие дни следить за своим здоровьем.

Особенно важно в жаркие дни следить за своим здоровьем.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области установилась жаркая погода. В связи с этим Госавтоинспекция призвала водителей быть аккуратнее на дороге и по возможности исключить дальние поездки.

— Повышенная температура опасна для автомобилистов. Каждый раз нужно заранее проверять техническое состояние автомобиля, работу системы кондиционирования и состояние аккумулятора, — рассказали в ГИБДД Самарской области.

Особенно важно в жаркие дни следить за своим здоровьем. А при наличии головокружения, слабости, головной боли надо остановиться. Стоит заранее положить в транспортные средства необходимые медикаменты, в том числе от перепадов давления.

Нельзя в жару оставляйте в салоне автомобиля детей и домашних животных. Полицейские напоминают, что водителю запрещается управлять машиной в болезненном или утомленном состоянии, так как возникает угроза безопасности движения.

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