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НовостиОбщество27 июля 2023 7:47

В Самаре утвердили проект планировки территории для строительства 2-го этапа «Центральной»

Второй этап предполагает обустройство участка от пр. Кирова до Ракитовского шоссе
Анастасия ФИЛАТОВА
Магистраль "Центральная" построят в два этапа

Магистраль "Центральная" построят в два этапа

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Самаре утвердили документацию по планировке территории для строительства второго этапа магистрали «Центральная». Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте областного правительства.

- Утвердить документацию по планировке территории для строительства проспекта Карла Маркса на участке от проспекта Кирова до границы с реконструкцией участка магистрали «Центральная» 2 этап (участок от проспекта Кирова до Ракитовского шоссе), - говорится в документе.

Напомним, первый этап строительства магистрали «Центральная» уже идет. Он включает в себя участок от Ракитовского шоссе до Обводной дороги Самары. Там сделают дорогу с двумя путепроводами. Один обустроят на пересечении проспекта Карла Маркса и ж/д путей в районе станции Дачная, второй – на пересечении магистрали с улицей Садовой в поселке Петра Дубрава.

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