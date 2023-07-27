В Самаре утвердили проект планировки территории для строительства 2-го этапа «Центральной»

Магистраль "Центральная" построят в два этапа Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Самаре утвердили документацию по планировке территории для строительства второго этапа магистрали «Центральная». Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте областного правительства.

- Утвердить документацию по планировке территории для строительства проспекта Карла Маркса на участке от проспекта Кирова до границы с реконструкцией участка магистрали «Центральная» 2 этап (участок от проспекта Кирова до Ракитовского шоссе), - говорится в документе.

Напомним, первый этап строительства магистрали «Центральная» уже идет. Он включает в себя участок от Ракитовского шоссе до Обводной дороги Самары. Там сделают дорогу с двумя путепроводами. Один обустроят на пересечении проспекта Карла Маркса и ж/д путей в районе станции Дачная, второй – на пересечении магистрали с улицей Садовой в поселке Петра Дубрава.

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