Трое человек пострадали в массовом ДТП с четырьмя автомобилями под Самарой

На месте происшествия работали полицейские Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Полицейские устанавливают обстоятельства массового ДТП, которое произошло в Ставропольском районе в среду, 26 июля. Там столкнулись сразу четыре автомобиля. Подробности сообщили в региональном ГУ МВД.

Авария произошла в 16:55 на трассе М-5 «Урал». 41-летний водитель минивэена Citroën Jumper ехал в сторону Тольятти. На 990 километре трассы он въехал в ехавший перед ним Hyundai Solaris, за рулем которого была 43-летняя женщина. От удара Citroën отлетел в «Лада Веста», которая, в свою очередь, наехала на стоящий DAF.

В результате аварии пострадали двое пассажиров Citroën – мужчины 47 и 36 лет. Их доставили в больницу. 67-летнему водителю «Лада Веста» медики оказали помощь на месте.

Всего за минувшие сутки в регионе произошло 12 ДТП, в которых пострадали 11 человек.

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