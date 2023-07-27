Самарский инфекционист рассказала о профилактике и симптомах вирусных гепатитов

К симптомам острого гепатита относятся повышение температуры, тошнота, рвота, боли в животе.
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Главный внештатный специалист по инфекционным болезням минздрава Самарской области Елена Стребкова рассказала о хронических гепатитах. По ее словам ежегодно более одной тысячи человек в регионе заболевают гепатитом C.
Заражение чаще всего происходит, когда кровь человека с гепатитом С попадает в кровь другого человека через кожу. А вот у гепатитов A и E основной путь передачи – водный. Но у них нет хронического течения, это острая болезнь. От гепатита A есть вакцина, которую любой желающий при необходимости может сделать.
Вакцина от гепатита B входит в Национальный календарь прививок, поэтому родителям лучше не отказываться от нее. А вот специфической профилактики гепатита С не существует. Чтобы себя обезопасить, нужно использовать барьерные средства защиты при половых контактах, отказаться от татуировок, пирсинга, нестерильных маникюра и педикюра.
К симптомам острого гепатита относятся повышение температуры, тошнота, рвота, боли в животе, позднее возникает потемнение мочи и желтение кожи. Врач отмечает, что люди могут годами жить с гепатитом С и не подозревать, что заражены. Если вирус обнаружится, надо обратиться к врачу.
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