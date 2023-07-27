Уникальная фотовыставка откроется на антистресс фестивале «Кошкин Джаз» в Самаре

Все кошки с фото будут ждать своих новых хозяев. Фото:"ФлагманВет"

Ветеринарный центр «ФлагманВет» представит новый необычный фотопроект The Flagman’s Cats на антистресс фестивале «Кошкин Джаз» в Самаре. Он был создан совместно с Самарским джазовым оркестром

– Луи и Элла, Фрэнк и Билли – коты, кошки и котят из приюта «ФлагманВет», названные именами мировых звезд джаза, покажут, как блистательно владеют музыкальными инструментами. Все кошки с фотографий, а также многие другие обитатели приюта, ждут своих людей, которые заберут их домой, – рассказали в пресс-службе «ФлагманВет».

Экспозиция будет работать с 28 по 30 июля на Маяковском спуске набережной Самары. Несколько кошек лично примут участие в фестивале – их можно будет забрать домой прямо оттуда.