Дмитрий Азаров рассказал о развитии самарских предприятий ОПК

Глава региона поделился планами развития крупных самарских компаний Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал о ведущих предприятиях оборонно-промышленного комплекса. В ходе телевизионного эфира он сообщил, какая поддержка оказывается крупным компаниям, и поделился планами по их развитию.

– Наши предприятия успешно справляются с гособоронзаказами. Есть полная уверенность, что все задачи, которые ставит Родина перед нашими трудовыми коллективами, будут выполнены. Мы внесем свой вклад в победу, вне всякого сомнения. Наши предприятия по многим направлениям сыграют ключевую роль в этом, – сказал глава региона.

Отметим, предприятия ОПК и правительство Самарской области находятся в тесном взаимодействии. Дмитрий Азаров регулярно проводит совещания и встречи, где обсуждает планы развития крупных компаний и существующие вопросы. Также руководство региона оказывает этим организациям всестороннюю поддержку – выделяет дополнительные средства, субсидии. Это суммы от 7 до 38 млрд рублей.

Во время телеэфира Дмитрий Азаров также рассказал о развитии предприятий, которые вышли из-под иностранного управления. Среди них: АВТОВАЗ, ГК «Электрощит» - ТМ Самара», Самарский металлургический завод, АО «ПЭС/СКК» и ООО «Роберт Бош Самара».

- Под иностранным управлением ряд предприятий в последние годы снизили свою эффективность. Это сказывалось на экономике не только региона, но и страны. Поэтому в сложившейся ситуации были предприняты меры, чтобы эти ведущие предприятия стали российскими, – отметил губернатор.

Это решение уже показало положительные результаты. К примеру, увеличился объем производства на АВТОВАЗе. За первое полугодие он выпустил уже 120,5 тыс. автомобилей. При этом результат всего 2022 года – 220 тысяч машин. Что касается компании «Электрощит Самара», то ее инвестпланы сейчас предусматривают миллиардные вложения. Кроме того, на сотни миллионов рублей увеличились инвестиции в Самарский металлургический завод.

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