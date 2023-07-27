В Тольятти возбудили еще одно уголовное дело в отношении горе-матери, которая бросила детей одних дома

Жительница Автограда бросала сыновей без еды и воды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти возбудили еще одно уголовное дело в отношении 27-летней горе-матери, которая бросила детей одних на несколько дней. Об этом сообщили в СУ СК по Самарской области.

– В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание). В настоящее время продолжаются устанавливаться все обстоятельства преступления, – рассказали в ведомстве.

Напомним, информация о том, что мальчики в возрасте трех лет и двух месяцев были одни дома на протяжении нескольких дней, появилась несколько дней назад. Малышей обнаружили в ужасном состоянии. Мать все это время была в кафе неподалеку.

На этом кошмар не закончился: оказалось, что женщина издевалась над детьми на протяжении долгого времени. Она оставляла их без еды и воды, лишила гигиенических процедур. Малыши при этом жили в условиях антисанитарии. О происходящем узнали соседи – они и забили тревогу. Затем к разбирательствам подключились местные волонтеры.

– Сегодня руководитель следственного управления Марат Галиханов выехал в Тольятти, где лично встретился с волонтерами общественной организации и выслушал имеющиеся у них сведения, касающиеся образа жизни подозреваемой. Полученная информация будет проверена в ходе расследования уголовного дела, – информируют в региональном СУ СК.

В отношении горе-матери также возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Ведется следствие.

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