В Самарской области более 6800 пожилых поучаствовали в заездах активного долголетия

Занятия помогают сдерживать старение, возрастные изменения, снять эмоциональное напряжение. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С начала 2023 года в Самарской области более 6800 пожилых людей поучаствовали в заездах активного долголетия. Они проходят в комплексных центрах соцобслуживания населения.

— Активное долголетие способствует продолжительности жизни, улучшает самочувствие и настроение. Оно состоит из здоровья пожилого человека, достойной жизни и активному участию в жизни общества, — рассказали в правительстве Самарской области.

Для этого во всех районах региона работают клубы активного долголетия. Например, сотрудники Тольяттинского КЦСОН проводят мероприятия на свежем воздухе в Парке Победы. Пожилые люди занимаются зарядкой, скандинавской ходьбой, дыхательными практиками. Помимо этого, организуются спортивные соревнования и праздники.

Отмечается, что занятия помогают сдерживать старение, возрастные изменения, снять эмоциональное напряжение и общаться. Летом участники клуба активного долголетия встречаются три раза в неделю.

Также в центрах проводятся творческие занятия, курсы компьютерной грамотности, консультации с психологом, предусмотрены и просветительские встречи, экскурсии в городе и за его пределами.

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