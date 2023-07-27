Почти 300 детей сотрудников ТОАЗа отдохнут в лагерях летом 2023 года

В этом году предприятие выбрало для своих работников три детских лагеря в живописных зонах Самарской области / Фото: ПАО "ТОАЗ"

Почти 300 детей работников Тольяттиазота отдохнут в оздоровительных лагерях Самарской области летом 2023 года. Дети заводчан смогут с пользой провести каникулы в лагерях «Радуга», «Электроник» и «Циолковский».

Детская оздоровительная кампания — это важная составляющая социальной политики предприятия. Оно субсидирует путевки в рамках коллективного договора. Компания ежегодно предоставляет сотрудникам возможность приобрести путевки по льготным ценам. Она оплачивает до 70% их стоимости.

— Предприятие поддерживает спортивные инициативы и эковолонтерство, организует отдых и профилактическое лечение работников и членов их семей, устраивает яркие праздники, творческие мастерские, конкурсы. Это поддерживает благоприятную атмосферу в семье, сплачивает коллектив, а значит, и укрепляет общий командный дух на производственной площадке, — отметил заместитель гендиректора по персоналу и коммуникациям ПАО «ТОАЗ» Сергей Гулькин.

Добавим, предприятие предоставляет сотрудникам и другие меры поддержки. Среди них: выплаты при рождении ребенка, матпомощь многодетным семьям, подарки первоклассникам и др.

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