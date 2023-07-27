Дмитрий Азаров рассказал о строительстве дорог в Самарской области

В этом году в регионе уже привели в порядок несколько трасс Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 26 июля 2023 года, состоялся прямой эфир с участием губернатора Самарской области. Глава региона рассказал о ходе строительства и ремонта важнейших инфраструктурных объектов в Самарской области.

В последние годы эта работа ведется опережающими темпами. Губернатор подчеркнул: несмотря на вызовы времени, санкции недружественных стран Самарская область не отказывается от заявленных масштабных планов. Региону удается двигаться вперед благодаря единству и поддержке людей.

- Сейчас есть где работать, отдыхать, получать качественное образование, в комфортных условиях жить и творить будущее, - отметил руководитель области. - Планы огромные. И вместе мы справимся - сомнений нет. Победим и внешних врагов, и внутренних, и все проблемы, которые нам создают, преодолеем обязательно.

Ремонту дорог в регионе уделяется особое внимание. В текущем году были приведены в порядок трассы Урал - Большая Каменка - Русская Селитьба - Большая Чесноковка в Красноярском районе и Самара - Бугуруслан в Волжском районе. Ремонт продолжается на региональных трассах, 22 мостах и путепроводах.

В областной столице новое покрытие появилось на 32 участках из 42. В их числе – улицы Флотская, Береговая, Алма-Атинская, Мичурина, Чекистов, Республиканская, Революционная, Уральская, проспект Ленина. Одновременно с этим ведутся работы в Сызрани. Как сообщил мэр города Анатолий Лукиенко, ремонт путепровода по улице Московской стартует на следующей неделе.

– Такой поддержки улично-дорожной сети муниципальных образований не было никогда. Но надо, чтобы справлялись в срок. У меня есть замечания по ряду проектов и в Тольятти, и в Сызрани, по отставанию от графика, – отметил Дмитрий Азаров.

За последние 5 лет акцент делался на развитии инфраструктуры. Эта работа продолжается.

В частности, в этом году уже был открыт новый корпус областной детской инфекционной больницы на 100 мест, проведена реконструкция трехэтажного корпуса в Нефтегорской районной больнице. Продолжается работа по созданию поликлиники на 700 посещений в смену в микрорайоне Волгарь. Ведутся работы в детском отделении Самарской областной детской психиатрической больницы. В муниципалитетах области будет открыто 17 новых фельдшерско-акушерских пунктов.

- Такие темпы развития инфраструктуры здравоохранения - это повышение доступности и качества предоставления медицинской помощи. Двести новых объектов здравоохранения появилось за четыре года, 14 тысяч единиц оборудования - это огромный шаг вперед, - подчеркнул губернатор.

Систему образования региона в этом году пополнят новые объекты. Это школы в Тольятти на 1500 и на 657 мест. В микрорайоне Южный город готовится к открытию новый корпус школы на 1500 мест. Также в этом году планируется открыть детский сад на 240 мест в Самаре, а в следующем - школу на 1100 мест в Волгаре.

До конца года будут достроены бассейн в Куйбышевском районе Самары, модульный ФОК в Ленинском, 18 универсальных площадок, а также крытый футбольный манеж около стадиона «Солидарность Самара Арена».

– Мы планируем построить на территории, прилегающей к стадиону, специальные корпуса для детской академии. Такой проект мы начали прорабатывать - он находится на этапе технико-экономического обоснования. Рядом есть два открытых футбольных поля, рядом будет крытый манеж. Вот туда планируем переместить академию «Крыльев Советов», – анонсировал Дмитрий Азаров.

Поступившие в ходе эфира обращения жителей Губернатор взял на контроль. По ряду вопросов он сразу же дал соответствующие поручения ведомствам.