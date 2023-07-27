Общественный штаб Самарской области следит за всеми этапами выборов губернатора

Всего было засвидетельствовано около одной тысячи подписей депутатов представительных органов муниципалитетов. Фото: общественная палата Самарской области

Во вторник, 25 июля, состоялся брифинг в рамках работы общественного штаба Самарской области по независимому наблюдению за выборами в 2023 году. Он был посвящен завершению одного из этапов хода избирательной кампании по выборам губернатора.

— На данный момент на участие в губернаторской кампании подано шесть заявок от шести политических партий, в том числе, от одной непарламентской партии, — сообщили в общественной палате Самарской области.

Всего было засвидетельствовано около одной тысячи подписей депутатов представительных органов муниципалитетов. Напомним, общественный штаб призван внимательно следить за всеми этапами избирательного процесса.

В состав регионального общественного штаба по независимому наблюдению за выборами вошли члены общественной палаты Самарской области, члены комитета «За честные выборы», эксперты в области избирательного права и др.

Агитационный период продлится с момента выдвижения кандидата до 00:00 8 сентября 2023 года. Предвыборная агитация в СМИ стартует 12 августа 2023 года. А результаты выборов губернатора определят до 19 сентября 2023 года.

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