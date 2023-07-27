Аварийные дома снесут в трех районах Самары

Под снос попали дома на улицах Ленинской, Гастелло и Свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Самаре планируют снести еще три аварийных дома. Они расположены в Самарском, Октябрьском и Промышленном районах. Об этом говорится в документах, опубликованных на сайте городской администрации.

Так, для муниципальных нужд изымут участок площадью 357 кв. м в границах улиц Ленинской, Венцека, Братьев Коростелевых и Затонной. В частности, планируется забрать расположенные в доме № 3 по улице Ленинской квартиры №№ 1, 3, 4.

Признали аварийным и подлежащим сносу и дом № 22 по улице Гастелло. У собственников намерены изъять квартиры №№ 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15. Аналогичная мера коснется и жилых помещений, расположенных в доме № 112 на улице Свободы. Это квартиры №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8.

Вскоре департамент управления имуществом Самары оповестит владельцев жилья о планируемом изъятии, а также определит размер возмещения.

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