Новые брендированные щиты устанавливают на отремонтированных дорогах Самары

Желтые щиты вывозят на специализированное хранение. Фото: администрация Самары

В Самаре устанавливают новые брендированные щиты на участках дорог, которые отремонтировали по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщили в городской администрации.

Перед началом работ на 42 участках разместили щиты с желтым фоном. На данный момент на 33 участках уже сделано новое покрытие по всей ширине проезжих частей. Поэтому на отремонтированных улицах стали менять желтые щиты на белые.

Все дело в том, что дороги неоднократно проверяются, организуется и лабораторный контроль. Щиты с белой поверхностью устанавливают в начале и в конце каждого отработанного участка. Они будут находиться на объектах до окончания срока гарантии.

Так, щиты уже заменили на участках улиц Мичурина, Флотской и Революционной, проспекта Масленникова. Эту работу выполняют подрядные организации. Желтые щиты вывозят на специализированное хранение, чтобы использовать их в следующем году.

В настоящее время еще на восьми объектах продолжаются ремонтные работы, а на одной улице ремонт запланирован на начало августа.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.