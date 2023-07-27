Самару накроют магнитные бури в начале августа 2023 года

Магнитные бури накроют город в начале следующего месяца Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местных жителей вновь предупредили о надвигающейся магнитной буре. Она накроет областную столицу в начале августа текущего года.

По информации сервиса my-calend, магнитная буря придет в город 2 августа 2023 года. Ее сила составит 3 балла. В этот период метеочувствительные горожане могут столкнуться с головной болью, апатией, бессонницей, головокружением и стать более раздражительными. Специалисты рекомендуют ограничить физические нагрузки, избегать стрессовых ситуаций и больше времени проводить на свежем воздухе.

При этом, сильные магнитные бури вернутся 7, 8 и 9 августа. Чувствительным следует подготовиться.