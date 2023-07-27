В Самарской области из-за сильной жары объявили желтый уровень опасности

Жаркая погода задержится в регионе на несколько дней Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской вновь ожидаются высокие температуры воздуха. Жаркая погода задержится в регионе на несколько дней. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.

– Днем 28-29 июля 2023 года в Самарской области сохранится жара до +31, +36 градусов. Объявлен желтый уровень опасности, – информируют специалисты.

Согласно прогнозу, завтра погода будет жаркой и сухой, осадков не ожидается. Зато в субботу, 29 июля 2023 года, местами в Самарской области пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Порывы юго-восточного и южного ветра составят 8-13 метров в секунду. Тепло будет не только днем, но и ночью – температура воздуха составит +17, +22 градуса.

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