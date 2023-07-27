По Самаре проедет колонна девушек на велосипедах в образах кошек

Это традиционное мероприятие, которое устраивает «ВелоСамара».

В Самаре в субботу, 29 июля 2023 года, пройдет велодевичник. Колонна девушек на велосипедах и в необычных образах проедет по дорогам областной столицы от отеля «Ренессанс» мимо Дворца спорта имени Высоцкого, а затем по улице Ленинградской в сторону набережной. Это традиционное мероприятие, которое устраивает «ВелоСамара». В этом году велодевичник пройдет совместно с фестивалем «Кошкин Джаз».

- В этом году тема велодевичника - кошки. Мы приветствуем кошачьи образы наших участниц, а наши партнеры предоставят призы для самых классных кошечек. На месте старта будут работать аквагримеры, которые помогут довести образы девушек до совершенства, - рассказали в «ВелоСамаре».

Партнером мероприятия выступает «КП-Самара». Наш фотограф будет работать на велодевичнике, а девушки с самыми яркими образами попадут на сайт samara.kp.ru, где получат возможность побороться за персональную фотосессию и другие призы.

Для того, чтобы принять участие в велодевичнике, надо предварительно зарегистрироваться.