Строительство школы на 1500 мест в Сызрани завершится в 2023 году

Здание будет состоять из четырех этажей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сызрани продолжается строительство новой школы, рассчитанной на 1500 мест. Работы вышли на новый этап. Об этом сообщили в министерстве строительства Самарской области.

– На объекте идет разработка котлованов блоков секции «Б1», устройство песчаной подушки оснований фундамента дренажного слоя блоков «Б», «Д», траншеи водоснабжения. Также продолжаются подготовительные работы для устройства сетей водоотведения и выноса тепловых сетей, предусмотренных проектной документацией, – рассказали в Минстрое региона.

Напомним, здание будет состоять из четырех этажей. Там разместятся залы для занятий гимнастикой, малый спортзал, актовый зал на 375 человек. Также предусмотрены два обеденных зала на 202 и 300 посадочных мест, информационный центр с медиатекой, библиотека и другое. В школе будет создано 24 начальных класса, 30 классов — с 5 по 9 классы и шесть для 10 и 11-классников.

Завершить работы планируется в 2023 году.

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