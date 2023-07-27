В городе Самарской области реконструировали очистные сооружения, обслуживающие 39 тысяч человек

Специалисты построили новые здания для очистки воды, реконструировали существующие цеха и помещения. Фото: национальныепроекты.рф

В Самарской области реконструировали очистные сооружения, которые обслуживают более 39 тысяч человек. Их обновили в рамках нацпроекта «Экология» в городе Отрадном. Об этом сообщает портал национальныепроекты.рф.

За время эксплуатации часть оборудования выработала свой ресурс и находилась в аварийном состоянии. Даже была угроза полной остановки. Поэтому было решено провести необходимые работы, сейчас они полностью завершены.

Специалисты построили новые здания для очистки воды, реконструировали существующие цеха и помещения. Также были проложены новые трубы для систем подачи воды и тепла, обновлена ливневая канализация.

Не обошли внимание и близлежащую территорию. Ее благоустроили, а на площадке появилось уличное освещение. Отмечается, что теперь все сбрасываемые в водоемы стоки находятся в пределах допустимых концентраций различных веществ.

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