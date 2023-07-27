Многие самарцы признались, что наличие отношений влияет на их самооценку

Самарцы рассказали, как чувствуют себя в отношениях Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местные жители рассказали, как на их самооценку влияет наличие или отсутствие партнера. Горожане приняли участие в опросе.

Согласно исследованию онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu и сети сайта знакомств Мамба, 52% мужчин и 40% женщин из областной столицы ощущают себя комфортнее в отношениях. Четверть самарцев отметили, что ощущают счастье при наличии партнера, им нравится проводить вместе досуг и ездить в отпуск в новые места.

Специалисты отмечают, что 7% опрошенных женщин испытывают тревогу, связанную с правильностью своего выбора. 2% мужчин признались, что часто ревнуют свою вторую половинку.