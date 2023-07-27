Более тысячи самарцев открыли собственное дело с помощью РБиДОС с начала 2023

Сервис РБиДОС позволяет зарегистрировать бизнес без посещения ФНС и открыть расчетный счет без визита в банк Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжает расти число тех, кто открывает собственное дело. Только за первые шесть месяцев 2023 года предпринимателями стали более тысячи жителей региона. Все они воспользовались сервисом по регистрации бизнеса и дистанционному открытию счета (РБиДОС). Такие данные приводят «Деловая среда» и местного отделения Сбербанка.

Соотношение мужчин и женщин, ставших предпринимателями в Самарской области с 1 января по 30 июня 2023 года, составило 59% и 41% соответственно. При этом доля представительниц прекрасного пола увеличилась на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также сохраняется тенденция на омоложение бизнеса в регионе: порядка 43% составляют люди, регистрирующие свое дело до 35 лет.

– Поддержка молодых предпринимателей – в фокусе нашего внимания. Мы предоставляем им не только финансовую помощь, но и инструменты для ведения бизнеса. Например, сервис РБиДОС – это возможность, которую предлагают каждому, кто желает открыть собственное дело. При этом форма бизнеса не имеет значения – ИП или ООО, государственная пошлина и комиссия счета не взимаются в любом случае, – отметила заместитель управляющего самарским отделением Сбера Анастасия Сурнина.

Сервис РБиДОС позволяет без посещения ФНС зарегистрировать ИП или ООО с одним учредителем, а также открыть расчетный счет дистанционно, без визита в банк и предоставления дополнительных документов в режиме онлайн.

- В первом полугодии мы увидели рост числа тех, кто открывает свое дело, чтобы заниматься образованием и рекламой. Таких бизнесов в стране зарегистрировали больше на 23% и 18% соответственно. Отмечу, что эти сферы практически в равной степени интересны и тем, кто становится предпринимателем до 35 лет, и тем, кто делает это уже в зрелом возрасте, - прокомментировал и.о. гендиректора АО «Деловая среда» Алексей Грищенко.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.