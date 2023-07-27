В селе в Самарской области ввели карантин из-за вспышки лейкоза КРС

На территории действует ряд ограничительных мер Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Борском районе ввели карантин из-за вспышки лейкоза крупного рогатого скота. Соответствующий приказ подготовили в департамента ветеринарии Самарской области.

Очаг заболевания был обнаружен в селе Борское. Теперь на участке действует ряд ограничительных мер. В частности, запрещен вывоз и ввоз восприимчивых к лейкозу животных, совместное содержание и доение больных и здоровых животных, сбор молока в общую емкость. Территорию также нельзя посещать посторонним лицам. Под запретом находится проведение ярмарок и выставок.

Отмечается, что карантин будет отменен после вывоза больных и инфицированных животных, убоя последней больной особи.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.