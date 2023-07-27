В Самарской области спасатели извлекали погибшего водителя из кабины после ДТП с Hyundai и «КАМАЗом»

В результате столкновения кабина иномарки была сильно повреждена. Фото: предоставлено поисково-спасательной службой Самарской области

Вечером в среду, 26 июля, в Ставропольском районе Самарской области на 992 километре трассы М-5 «Урал» столкнулись два грузовых автомобиля Hyundai и «КАМАЗ». В результате ДТП погиб 50-летний мужчина, спасателям пришлось извлекать его из кабины.

— Судя по отсутствию тормозного пути, водитель Hyundai потерял визуальный контроль над дорогой. В результате столкновения кабина иномарки была сильно повреждена, а водитель скончался и был зажат в ней, — сообщили в поисково-спасательной службе Самарской области.

В 17:45 тольяттинские спасатели начали деблокирование погибшего. Мужчину удалось извлечь из салона аварийного автомобиля только в 20:35. В работах участвовали три спасателя и аварийно-спасательный автомобиль.

Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

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