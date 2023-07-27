Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+30°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 июля 2023 12:10

Самарец показал процесс работы по созданию искусственного озера в парке «Молодежный»

В Самаре появились очертания нового озера в одном из парков города
Алена ПРОВКИНА
Горожанин поделился кадрами. Фото: Евгений Щекин

Горожанин поделился кадрами. Фото: Евгений Щекин

В Самаре местный житель показал процесс работы по созданию искуственного озера в парке «Молодежный». Преображение идет полным ходом.

Суд по опубликованным кадрам самарского блогера Евгения Щекина, на участке уже появились очертания нового искусственного озера в парке «Молодежный». Еще в мае текущего года горожане увидели, как подрядчик выстроил металлические ограждения вокруг центрального озера и обнес место строительства временным забором.

Благоустройство стало возможным, благодаря реализации национального проекта «Жилье и городская среда». В парке появится детская площадка, велодорожки, теннисные столы, скамейки и шезлонги для отдыха.