Самарец показал процесс работы по созданию искусственного озера в парке «Молодежный»

Горожанин поделился кадрами. Фото: Евгений Щекин

В Самаре местный житель показал процесс работы по созданию искуственного озера в парке «Молодежный». Преображение идет полным ходом.

Суд по опубликованным кадрам самарского блогера Евгения Щекина, на участке уже появились очертания нового искусственного озера в парке «Молодежный». Еще в мае текущего года горожане увидели, как подрядчик выстроил металлические ограждения вокруг центрального озера и обнес место строительства временным забором.

Благоустройство стало возможным, благодаря реализации национального проекта «Жилье и городская среда». В парке появится детская площадка, велодорожки, теннисные столы, скамейки и шезлонги для отдыха.