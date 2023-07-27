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НовостиОбщество27 июля 2023 12:30

В Самаре под ТК «Гудок» нашли бомбоубежище

Защитное сооружение было частью инфраструктуры бывшего завода «Волгакабель»
Анастасия ФИЛАТОВА
Остатки бомбоубежища обнаружили в ходе археологического обследования территории / Фото: nasledie.samregion.ru

Остатки бомбоубежища обнаружили в ходе археологического обследования территории / Фото: nasledie.samregion.ru

Стали известны новые детали археологических раскопок, которые ранее проводили на месте, где сейчас располагается ТК «Гудок». Как выяснилось, там обнаружили бомбоубежище. Об этом говорится в акте государственной историко-культурной экспертизы, опубликованном на сайте УГООКН Самарской области.

Напомним, ранее на улице Красноармейской находилось Всесвятское кладбище. Прежде чем застраивать участок там провели археологическое обследование. По словам специалистов, территория имела следы активного хозяйственного освоения. В ХХ веке там располагался завод «Волгакабель». Именно остатки его сооружений и нашли архитекторы при исследовании площадки.

- На участке, отводимом под строительство торгово-развлекательного комплекса, находился котлован с остаткам подземного бомбоубежища. Оно располагалось под зданием заводоуправления, - говорится в документах.

Отметим, подробности археологического обследования территории у «Гудка» раскрыли из-за планов по новому строительству. Там хотят возвести многоэтажные дома с подземным паркингом.

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